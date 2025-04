Anteprima24.it - Coppa Davis e Billie Jean King Cup a Benevento, ufficializzato il programma degli eventi

Tempo di lettura: 2 minutiIl Consiglio Direttivo del Tennis Club 2002 hagliti in occasione dell’arrivo adellae dellaCup.I due più importanti trofei del tennis a squadre, vinti nell’ultima edizione dalle nazionali italiane maschili e femminili, saranno infatti ospitati dal circolo di via Salvemini tra giovedì 10 e venerdì 11 aprile, all’interno della manifestazione nazionale Trophy Tour organizzata dalla FITP.Grande soddisfazione per il club sannita, scelto dalla Federazione Nazionale per ospitare i Trofei insieme agli altri 50 circoli ritenuti più virtuosi, tra gli oltre 4mila italiani.Per accogliere le due coppe è previsto un momento inaugurale alle ore 17.30 di giovedì 10 aprile, quando alla presenza delle autorità cittadine sarà tagliato il nastro dell’area espositiva.