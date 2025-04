Oasport.it - F1, Lando Norris: “Verstappen ha fatto un giro fantastico, giù il cappello. Io ero al limite”

Leggi su Oasport.it

deve accontentarsi del secondo posto al termine delle qualifiche per il Gran Premio del Giappone 2025, terzo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della McLaren ha avuto il merito di battere per un’incollatura il suo compagno di squadra Oscar Piastri, vedendo però sfumare la pole position per soli 12 millesimi in favore di un Maxin stato di grazia al volante della Red Bull.“Congratulazioni a Max, haun bel lavoro, giù il. Bisogna riconoscere quando qualcuno fa uncosì bello come il suo. Io sono comunque contento perché penso di aver tirato fuori il massimo dalla vettura oggi. Il margine è minimo, magari potevo migliorare leggermente, ma Max haun“, il primo commento a caldo del nativo di Bristol dopo le prove ufficiali a Suzuka.