Dazi Urso Non bisogna rispondere di pancia ma di testa

ROMA (ITALPRESS) – "La nostra è la posizione del buonsenso, che deriva dalle conseguenze di una possibile escalation commerciale. Per questo diciamo che non bisogna rispondere di pancia ma di testa, non alimentare il panico ma una visione strategica, non rispondere con misure tampone ma con la politica industriale. Il negoziato che la Ue ha appena avviato deve portare innanzitutto a ridurre l'entità dei Dazi. Nel contempo però bisogna attivare da subito risposte strategiche". Così, in un'intervista a Il Sole 24 Ore, il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso."Eventuali misure infatti si possono valutare solo alla luce dei dati reali che oggi non abbiamo ancora e dovranno tener conto delle conseguenze altrettanto e forse ancor più gravi di eventuali contromisure europee. Tengo a sottolineare che eventuali misure compensative a favore dei settori maggiormente colpiti devono essere europee perché, in caso contrario, alla divisione dell'Occidente minacciata dai Dazi finiremmo per rispondere con la divisione dell'Europa", aggiunge.

