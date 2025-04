Consar Ravenna sfida Macerata negli ottavi di Coppa Italia

Consar Ravenna è ora chiamata ad onorare l'impegno di Coppa Italia. I giallorossi scendono in campo stasera, alle 20, al PalaCosta (arbitri Clemente e Marigliano; biglietti a 15 e 10 euro, U12 a un euro; diretta web in chiaro su vbtv.it) per affrontare Macerata, in gara1 degli ottavi di finale. Si gioca al meglio delle 2 vittorie su 3. Gara2 è in programma sabato prossimo, alle 17.30, al Fontescodella. Le altre sfide degli ottavi sono Pineto-Fano, Aversa-Porto Viro e Acicastello-Cantù. La formula prevede che le 4 vincenti degli ottavi e le 4 semifinaliste dei playoff si incontrino nei quarti (gara unica in casa della migliore classificata in regular season). Ravenna ha chiuso il campionato con l'eliminazione ai quarti dei playoff. Fatali sono stati i due ko contro Siena, 1-3 in gara1 al Palacosta, e 2-3 nella città del Palio in gara2.

