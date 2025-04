Gp Giappone Verstappen in pole con Red Bull e Ferrari quarta con Leclerc

Verstappen in pole position nel Gp del Giappone con la Red Bull. La Ferrari insegue dalla seconda fila con Charles Leclerc. Verstappen, alla 41esima pole della carriera, è il più veloce nelle qualifiche di Suzuka con un giro in 1'26''983. Il campione del mondo sarà affiancato in prima fila dalla McLaren del .L'articolo Gp Giappone, Verstappen in pole con Red Bull e Ferrari quarta con Leclerc proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) – Maxinposition nel Gp delcon la Red. Lainsegue dalla seconda fila con Charles, alla 41esimadella carriera, è il più veloce nelle qualifiche di Suzuka con un giro in 1'26''983. Il campione del mondo sarà affiancato in prima fila dalla McLaren del .L'articolo Gpincon Redconproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

F1 | Verstappen da paura nelle qualifiche di Suzuka ma avverte: "Occhio alla pioggia". F1 Gp Giappone: le qualifiche in diretta: Verstappen in pole davanti a Norris, Leclerc quarto e Hamilton ottavo. Qualifiche F1 Suzuka: Max beffa le McLaren, Leclerc 4°. Qualifiche Gp Giappone diretta Ferrari: Hamilton e Leclerc per la pole di F1. F1 GP Giappone | Verstappen fa l’impresa: beffa le McLaren e va in pole a Suzuka [RISULTATI]. F1 Gp Giappone, la diretta delle qualifiche: Verstappen in pole davanti alle McLaren, Leclerc 4°. Ne parlano su altre fonti

Max Verstappen fa un giro da fantascienza ed è in pole al GP Giappone: beffate le McLaren, Leclerc 4° - Max Verstappen scatterà dalla pole position nel Gran Premio del Giappone, in programma domenica 6 aprile alle ore 7. L'olandese conquista la quarta pole di fila a Suzuka, ma questa era totalmente ... (fanpage.it)

F1 GP Giappone | Verstappen fa l’impresa: beffa le McLaren e va in pole a Suzuka [RISULTATI] - F1 GP Giappone - Pole position straordinaria per Max Verstappen nelle qualifiche del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del mondiale 2025 di Formula 1. Dopo un venerdì letteralmente dominato ... (msn.com)

Verstappen che pole in Giappone! Ferrari, Leclerc e Hamilton: così in griglia - Il campione del mondo stupisce in Giappone piazzandosi davanti alle McLaren, le due Rosse partiranno in seconda e quarta fila ... (tuttosport.com)