Dazi quale impatti sui brand di lusso | da orologi a gioielli

quale sarà l'impatto dei Dazi sui brand del lusso? Lo spiega Flavio Cereda, Investment Manager Luxury brands di GAM spiegando che il consumatore statunitense è il secondo maggiore acquirente di lusso a livello globale dopo i cinesi, coprendo circa il 23-24% del mercato a livello globale. A gennaio avevamo stimato che questo gruppo avrebbe segnato una crescita del 6-8% quest'anno, portando la spesa globale per il lusso al +4% (si ricordi che la media a lungo termine è del 6%), dopo lo 0% dell'anno scorso. Questi numeri sono chiaramente troppo alti e li abbiamo già rivisti al 4-6% e al +3% rispettivamente. Entro l'estate dovrebbe esserci maggiore chiarezza. Il consumatore statunitense acquista in patria in media i 2/3 della spesa di lusso e quando viaggia 1/3, che può salire se il dollaro è forte.

