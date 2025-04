Sport.quotidiano.net - Eccellenza: Scontri decisivi per la promozione e i playoff in K Sport-Maceratese e Tolentino-Urbino

Leggi su Sport.quotidiano.net

Riflettori puntati a Montecchio e adove si giocano rispettivamente le partite controche mettono sul piatto punti pesantissimi. Il penultimo turno diè presentato da Luca Manisera. In questa giornata resterà alla finestra il Monturano che avrebbe dovuto affrontare il Fano, ma questa squadra è stata estromessa dal campionato. Chiesanuova-Urbania: "Il Chiesanuova deve vincere assolutamente per non rischiare di perdere il terzo posto se non addirittura il treno dei. Di certo la squadra di casa si presenterà in campo con tanti stimoli contro un avversario che ormai ha ben poco da chiedere alla stagione". Fabriano Cerreto-Sangiustese: "Entrambe non hanno obiettivi: i locali hanno centrato un’ottima salvezza con Mariotti in panchina mentre gli ospiti potrebbero cercare di migliorare la classifica.