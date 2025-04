Principessa Leonor | le foto in costume diventano un caso politico

In questi giorni in Spagna si è aperto un importante dibattito politico in merito a delle foto della Principessa Leonor in bikini, sono intervenute anche diverse ministre: "A cosa serve pubblicare determinate foto?"

