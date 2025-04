Formula 1 arriva lo squillo di Max Verstappen | è sua la pole position a Suzuka battute le McLaren

Verstappen lancia un segnale chiaro alla Formula 1: per la vittoria bisogna passare da lui. Nelle qualifiche del Gran Premio del Giappone l'olandese vola e annienta le McLaren che chiudono 2° e 3°. Appuntamento a domani alle 7 per la gara

