F1 Max Verstappen | Spingere al limite a Suzuka è appagante In gara? Dovrebbe piovere vediamo

Un super Maxsvetta nelle qualifiche del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato di, il pilota olandese della Red Bull ha dato una nuova dimostrazione della sua classe, spiegando a chiare lettere perché lui sia il campione del mondo in carica.Pur con una macchina non al vertice, Max ha tirato fuori tempo pazzesco nella Q3, quando si pensava che la prima fila sarebbe stata monopolizzata dalle McLaren. E invece l’oranje ha tirato fuori ancora una volta il coniglio dal cilindro, su uno dei tracciati che ama maggiormente (quarta pole consecutiva in Giappone e 41ª in carriera). Non partiva dalla p.1 da 273 giorni.E così il britannico Lando Norris e l’australiano Oscar Piastri si sono dovuti accontentare del secondo e terzo posto nel time-attack, mentre per la Ferrari ci sono il quarto tempo del monegasco Charles Leclerc e l’ottavo di Lewis Hamilton.