Tajani | Trattative sui dazi competenza esclusiva della Commissione Europea

dazi? "Io non faccio polemica, dico solo che trattare con gli Usa in materia commerciale è competenza esclusiva della Commissione Europea. Non tocca a noi trattare. Un conto è la trattativa sul piano di export, ma quella sui dazi la fa solo la Commissione Ue. Queste sono le norme e i trattati, quando si parla si dovrebbero conoscere regole e diritto". Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani (FI) interpellato a margine del consiglio nazionale. Quotidiano.net - Tajani: "Trattative sui dazi competenza esclusiva della Commissione Europea" Leggi su Quotidiano.net La Lega continua a spingere per una trattativa bilaterale tra Italia e Usa sui? "Io non faccio polemica, dico solo che trattare con gli Usa in materia commerciale è. Non tocca a noi trattare. Un conto è la trattativa sul piano di export, ma quella suila fa solo laUe. Queste sono le norme e i trattati, quando si parla si dovrebbero conoscere regole e diritto". Lo ha detto il vicepremier Antonio(FI) interpellato a margine del consiglio nazionale.

Dazi, crollano le borse. Meloni: "Lunedì vertice". Negli Usa in vigore dazi aggiuntivi del 10% - Dazi, Tajani: La Lega? Solo l'Ue tratta con gli Usa, non noi. Tajani gela Salvini: "Sui dazi tratta la Commissione Ue". Dazi, Tajani: solo la Commissione Ue può trattare con gli Usa. Meloni riunisce un gruppo di studio e spera nel weekend. Effetto dazio. Meloni e Tajani stanno con l'Europa. "Ma niente contro-dazi e rivediamo il Patto". Dazi, Tajani: “Prenderemo tutte le decisioni insieme all’Unione Europea”- video. Ne parlano su altre fonti

Dazi, Tajani: solo la Commissione Ue può trattare con gli Usa - Roma, 5 apr. (askanews) – “Io non faccio polemiche con nessuno, dico soltanto che è competente soltanto la Commissione europea a trattare con gli Stati Uniti in materia commerciale perché la competenz ... (askanews.it)

Tajani, la Lega sui dazi? Solo l'Ue tratta con gli Usa, non noi - La Lega continua a spingere per una trattativa bilaterale tra Italia e Usa sui dazi? "Io non faccio polemica, dico solo che trattare con gli Usa in materia commerciale è competenza esclusiva della com ... (ansa.it)

Tajani: "Nessuna trattativa bilaterale con gli Usa sui dazi, competenza è Ue" - A margine della riunione ministeriale della Nato, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiarito la posizione italiana sulla questione dei dazi statunitensi, ribadendo che ogni negoziato deve pas ... (informazione.it)