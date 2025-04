Fiorentina-Milan | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Fiorentina ospita il Milan nella 31esima giornata di Serie A. I rossoneri, reduci dal pareggio nel derby contro l'Inter valido per la semifinale di Coppa Italia e dalla sconfitta di Napoli nell'ultimo turno di campionato, cercano punti preziosi per provare a risalire una classifica. L'articolo Fiorentina-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv proviene da Webmagazine24.

