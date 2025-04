Idf ucciso il terrorista che rapì e assassinò i fratellini Bibas e la loro madre

E’ statol’uomo che avrebbe rapito ee la, presi in ostaggio nell’attacco di Hams del 7 ottobre . L’Idf e lo Shin Bet hanno dichiarato che ilaccusato di aver «supervisionato il rapimento e che probabilmente è stato anche coinvolto nell’omicidio di Shirie dei suoi due figli, Ariel e Kfir», è statoin un attacco aereo.

Morgan Ortagus in Libano. Nyt: "Versione Idf falsa: le ambulanze avevano luci emergenza" - Arrivato in Libano vice inviato speciale Usa per il Medio Oriente.

Ucciso il terrorista che rapì e trucidò i Bibas.

Guerra Israele, eliminato terrorista della Jihad a Gaza nonostante la tregua.

Blitz israeliano a Rafah, ucciso Sinwar. Esercito e polizia confermano: "Esaminata arcata dentale" - Idf diffonde un video: "Sinwar poco prima di essere ucciso".

Yahya Sinwar ucciso a Rafah: in serata atteso il discorso di Netanyahu. Presidente Herzog: "Adesso liberiamo gli ostaggi".

Medio Oriente, la giornata - Hezbollah conferma: Nasrallah è morto. Netanyahu: "Motore dell'asse del male, voleva distruggere Israele".