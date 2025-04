Gp F1 in Giappone la pole è di Max Verstappen davanti a Norris e Piastri Quarto Leclerc Hamilton ottavo

Giappone tocca a Max Verstappen. Chiusura al fotofinish per l’olandese che a bordo della Red Bull ha chiuso in 1.26.983 anticipando Lando Norris e Oscar Piastri e prendendosi la pole a Suzuka per la quarta volta consecutiva. La Ferrari spera col Quarto posto di Charles Leclerc, mentre è molto attardato Lewis Hamilton che partirà dall’ottava posizione, dietro a Russell, Antoneli e Hadjar.Nel Q1 era stato Oscar Piastri, su McLaren, a far segnare il miglior tempo in vista della gara di domenica, terzo appuntamento stagionale. Il pilota dei Papaya si era imposto davanti a George Russell su Mercedes, terzo l’altro pilota McLaren Lando Norris. Quarto tempo per Leclerc e quinto per Hamilton sulle due Ferrari. Poi le Red Bull, con Verstappen davanti a Tsunoda. Ilfattoquotidiano.it - Gp F1 in Giappone, la pole è di Max Verstappen davanti a Norris e Piastri. Quarto Leclerc, Hamilton ottavo Leggi su Ilfattoquotidiano.it Il primo posto nella griglia di partenza del Gran Premio di F1 intocca a Max. Chiusura al fotofinish per l’olandese che a bordo della Red Bull ha chiuso in 1.26.983 anticipando Landoe Oscare prendendosi laa Suzuka per la quarta volta consecutiva. La Ferrari spera colposto di Charles, mentre è molto attardato Lewische partirà dall’ottava posizione, dietro a Russell, Antoneli e Hadjar.Nel Q1 era stato Oscar, su McLaren, a far segnare il miglior tempo in vista della gara di domenica, terzo appuntamento stagionale. Il pilota dei Papaya si era impostoa George Russell su Mercedes, terzo l’altro pilota McLaren Landotempo pere quinto persulle due Ferrari. Poi le Red Bull, cona Tsunoda.

Qualifiche F1 Suzuka: Max beffa le McLaren, Leclerc 4°. La griglia di partenza del GP Giappone di Formula 1 2025. Lampo Verstappen, pole a Suzuka davanti alle McLaren. Leclerc 4°, Hamilton solo 8°. F1, Verstappen in pole nel Gp del Giappone: Leclerc in seconda fila, Hamilton soltanto ottavo. F1 GP Giappone 2025, Pole per un super Verstappen che beffa Norris e Piastri. Formula 1, la griglia di partenza del GP Giappone. Ne parlano su altre fonti

F1 GP Giappone | Verstappen fa l’impresa: beffa le McLaren e va in pole a Suzuka [RISULTATI] - F1 GP Giappone - Pole position straordinaria per Max Verstappen nelle qualifiche del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del mondiale 2025 di Formula 1. Dopo un venerdì letteralmente dominato ... (msn.com)

F1, Gp Giappone 2025: le qualifiche in diretta: Norris il più veloce - In pista a Suzuka, in Giappone, per assegnare la terza pole position della stagione. Terze qualifiche del Mondiale di Formula 1, le seconde con il format tradizionale dopo quelle Sprint in Cina. La Mc ... (msn.com)

Qualifiche Gp Giappone diretta Ferrari: Hamilton e Leclerc per la pole di F1 - Il Cavallino prova a riscattarsi a Suzuka dopo la delusione delle prime due gare della stagione: la caccia alla prima fila e le reazioni in tempo reale ... (corrieredellosport.it)