VIDEO Onore e fedeltà | ad Avellino il giuramento dei neo-promossi dell’Arma

Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolta presso la Caserma “Nicola Litto”, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di, la cerimonia di rinnovo del “dialla Repubblica Italiana” per tre Marescialli e venti Vice Brigadieri, neoe assegnati ai reparti dipendenti.L’evento si è tenuto ieri mattina alla presenza del Comandante della Legione Carabinieri Campania, Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, del Comandante Provinciale, Colonnello Domenico Albanese, dei Comandanti delle Compagnie e di una rappresentanza di tutti i repartiche operano nella provincia, oltre al personale in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali.I militari neohanno da poco completato un impegnativo corso di formazione, finalizzato a consolidare la loro preparazione professionale e ad acquisire le competenze necessarie per affrontare al meglio il nuovo incarico nell’Arma.