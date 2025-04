Campionato di Promozione | Scontri decisivi per Fermignanese e Jesina

Campionato di Promozione scendono in campo alle ore 16 tutte e 16 le squadre. Fermignanese-Jesina. Scontro al vertice. Jesina capolista a quota 52, dietro la Fermignanese a meno 1. Alessio Monceri, diesse della Fermignanese: "I ragazzi (foto la squadra) si sono meritati sul campo di giocare una sfida così importante, sono orgoglioso di tutti loro a partire dal mister e il suo staff con a seguire tutte le restanti componenti. Sono convinto che anche i nostri tifosi coloreranno di bianco blu il comunale e saranno la spinta necessaria per portare a casa una vittoria. Io e tutta la società siamo convinti che si possa fare davvero. Alla fine della partita tireremo le somme. Assenti per squalifica: Giovanelli e Cantucci: l'arbitro a Lunano è stato eccessivo sulla decisione di Cantucci in quanto non aveva visto nulla e Giovanelli al primo fallo è stato ammonito.

