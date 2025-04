Derby Vis-Rimini | Stellone punta ai playoff nonostante i torti arbitrali

Derby alle spalle, con un carico aggiuntivo di torti; un altro in arrivo, con la speranza di riprendere la corsa senza guastarsi ulteriormente il fegato. I tre rigori negati ad Ascoli Stellone li ha visti in diretta (dalla tribuna) e in video (a più riprese). "Meno male che ero squalificato – dice – altrimenti avrei preso altre 4 o 5 giornate. E mi vien da sorridere a certe interviste in cui si dice che avrebbe meritato l'Ascoli. Potevamo chiudere in vantaggio il primo tempo, il secondo è stato equilibrato, ma nel finale ne avevamo di più noi". Traduzione: "Altri due punti persi". Anche per colpe proprie: "Concludiamo molto, segniamo di meno. Otto punti nelle ultime 8 giornate sono pochissimi per quanto abbiamo espresso". E non solo: "Diciamo che non siamo stati aiutati dagli arbitri". Oggi nella bolgia del Benelli viene catapultato il tifernate Dini, un quasi debuttante.

