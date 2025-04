E' a casa il 19enne che ha ucciso il padre per difendere la mamma

ucciso il padre Simeun di 46 anni nell'appartamento di famiglia a Mezzolombardo nel Trentino settentrionale. Il giovane, studente all'istituto tecnico industriale 'Galilei' di Bolzano, aveva accoltellato il padre per difendere la madre Milka dell'ennesimo maltrattamento. Durante l'interrogatorio davanti alla pm Patrizia Foiera, il giovane ha confessato l'omicidio affermando di aver realizzato quanto accaduto solo all'arrivo dei carabinieri. Il figlio ha raccontato che "non ne poteva più" della violenza del padre nei confronti della madre. Assenza delle esigenze cautelari Il racconto fornito da Bojan Panic è stato ritenuto attendibile: la madre e alcuni parenti hanno confermato l'aggressività del padre. Agi.it - E' a casa il 19enne che ha ucciso il padre per difendere la mamma Leggi su Agi.it AGI - E' stato scarcerato nella tarda serata di ieri Bojan Panic, lo studente di 19 anni che nella notte tra il 3 e il 4 aprile hailSimeun di 46 anni nell'appartamento di famiglia a Mezzolombardo nel Trentino settentrionale. Il giovane, studente all'istituto tecnico industriale 'Galilei' di Bolzano, aveva accoltellato ilperla madre Milka dell'ennesimo maltrattamento. Durante l'interrogatorio davanti alla pm Patrizia Foiera, il giovane ha confessato l'omicidio affermando di aver realizzato quanto accaduto solo all'arrivo dei carabinieri. Il figlio ha raccontato che "non ne poteva più" della violenza delnei confronti della madre. Assenza delle esigenze cautelari Il racconto fornito da Bojan Panic è stato ritenuto attendibile: la madre e alcuni parenti hanno confermato l'aggressività del

