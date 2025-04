Thesocialpost.it - Schianto tremendo, auto impazzita centra due vetture e sfonda un negozio

Leggi su Thesocialpost.it

Grave incidente stradale nella tarda serata di giovedì 3 aprile a Bernareggio, in provincia di Monza e Brianza. Poco prima delle 23, un’lanciata a forte velocità ha perso il controllo in via Matteotti, travolgendo prima una vettura in marcia, poi un’parcheggiata, e infine finendo la corsa contro la saracinesca di un.A bordo del mezzo, secondo le prime ricostruzioni, c’era un solo uomo, ma l’impatto ha coinvolto altri veicoli e persone. Il bilancio è di tre feriti, tutti uomini: due di 48 anni e uno di 46. Le condizioni dei coinvolti, pur serie, non sarebbero al momento critiche.Immediato l’intervento dei soccorsi: l’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto ambulanze emedica, mentre i vigili del fuoco del comando di Monza, supportati da un’pompa del distaccamento di Vimercate, hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e assistere nelle operazioni di estrazione e trasporto dei feriti.