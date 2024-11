Formazioni ufficiali Serbia-Danimarca Nations League 2024

Leggi su Sportface.it

Ledella sfida, valida per la sesta giornata della fase a gironi di. Nessuna delle due squadre può sbagliare perché da questo incontro dipenderà l’eventuale qualificazione ai quarti o retrocessione/spareggio. Ladeve assolutamente vincere e vorrà farlo anche per riscattare il 2-0 subito in. Eriksen e compagni possono invece permettersi anche un pareggio, ma verosimilmente non si accontenteranno. Calcio d’inizio alle 20.45. Ecco le sceltedei due allenatori.LEDI: In attesa: In attesaSportFace.