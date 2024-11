Liberoquotidiano.it - Emilia Romagna e Umbria, il verdetto-regionali: dalle 15 lo spoglio e i risultati in diretta

Inquasi certo: la regione resta al centrosinistra, con Stefano De Pascale avanti di una decina di punti sulla sfidante Elena Ugolini del centrodestra. Testa a testa all'ultimo voto, invece, incon la Donatella Tesei, governatrice uscente del centrodestra, avanti di mezzo punto su Stefania Proietti per il campo largo. Di seguito ladellodelleined. Ore 17.57 - II proiezione Opinio Rai in: Proietti supera Tesei La seconda proiezione del Consorzio Opinio per la Rai alleinvede un aumento del vantaggio della candidata del centrosinistra Stefania Proietti al 49,2%, mentre la sfidante e presidente uscente Donatella Tesei è al 47,8%, con una copertura del campione al 31%. Ore 17.55 - Schlein: "Vittoria emozionante" inInuna "vittoria emozionante e commovente", con "un dato straordinario che si profila per il Pd", "perno dell'alternativa a queste destre".