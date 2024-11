Bergamonews.it - Dedizione, sacrificio e fatica: i bergamaschi protagonisti ai Mondiali di Spartan Race

Bergamo.. Questi i valori che incarnano alla perfezione lo spirito dellae di tutti coloro che decidono di provare questa esperienza. Virtù rappresentate perfettamente da Massimiliano Todaro, fresco di secondo posto all’ultimo mondiale a Sparta dall’1 al 3 novembre, ed Elisa Bramati, ottava classificata sempre nella stessa competizione (in categorie differenti).Laè una gara che parte da una base di corsa in strada o montagna, a seconda della location in cui si gareggia, comprendendo anche possibili dislivelli. Lungo il percorso si devono poi affrontare una serie di ostacoli che possono essere di due tipi: naturali o artificiali. Ad esempio, alzare pesi, fare tratti di percorso in equilibrio e in sospensione, arrampicarsi o attraversare fiumi o laghi.