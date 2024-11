Gaeta.it - Corinaldo: il centro storico si trasforma in un magico villaggio di Natale

Facebook WhatsAppTwitter, uno dei borghi più affascinanti d’Italia, si veste di festa per accogliere visitatori e turisti in un’atmosfera natalizia unica. Le vie e le piazze deldiventano palcoscenici di eventi straordinari, con spettacoli, artisti di strada e mercatini che offrono un’esperienza sensoriale avvolta da un’illuminazione suggestiva. L’intero borgo, abbracciato da una cinta muraria ben conservata, si arricchisce di decorazioni che ne esaltano la bellezza architettonica, regalando ai presenti un’esperienza indimenticabile.ilcome palco di un evento straordinarioIldisiin un suggestivodi, creando un’atmosfera da favola per tutti coloro che vi si recano. Le strade sono adornate da un’esplosione di colori e luci, con installazioni che vanno da figure tridimensionali a tappeti luminosi che guidano i visitatori tra gli angoli più suggestivi del borgo.