Oasport.it - Carlos Alcaraz lancia la sfida in Coppa Davis: “Sto molto meglio rispetto a Torino, vicino al 100%”

Leggi su Oasport.it

Voler chiudere in bellezza. Rafael Nadal è presente a Malaga, con la squadra spagnola, per affrontare domani i Paesi Bassi nei quarti di finale delle Finali di. Sul veloce indoor iberico, ci sarà l’ultimo atto della carriera dell’asso nativo di Manacor e vedremo se e in che modo capitan David Ferrer vorrà impiegarlo. Di sicuro, c’è chevorrà esaltarsi come ha fatto in alcune circostanze quest’anno.Il funambolo di Murcia non viene da settimane particolarmente facili. I malanni che hanno costellato il suo avvicinamento nelle ATP Finals disono stati tali da non permettergli di esprimere il suosul campo da gioco. E così sono arrivate due sconfitte contro il norvegese Casper Ruud e il tedesco Alexander Zverev. In terra spagnola, ci si vorrà rifare, anche per regalare a Rafa l’ultimo titolo del suo percorso agonistico.