Anteprima24.it - Calvi Risorta: minaccia di morte il titolare della ditta concorrente, assolto

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIl Giudice penale del Tribunale di Spoleto, dottoressa Teresa Grano, haAlberto Cervella, 56 anni, residente ae autista per una nota compagnia di noleggio autobus turistici di Caserta, durante l’udienza predibattimentale. L’uomo era accusato digrave con porto e detenzione di arma bianca. La sentenza ha accolto le difese dei legali, avvocati Gaetano e Raffaele Crisileo, e Gaetano Petrone.I fatti risalgono a circa un anno fa, quando Cervella, in servizio per motivi di lavoro, si trovava a Cascia alla guida di un pullman turistico dell’azienda casertana. Durante l’occasione, si verificò un alterco con il proprietario di un’altra società di autobus. Secondo la querela e l’imputazione, Cervella avrebbe estratto un coltello dalla tasca,ndo dil’imprenditore rivale.