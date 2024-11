Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Juventus, cedere Fagioli per avere Skriniar e Zirkzee?

Leggi su Metropolitanmagazine.it

C’è però un aspetto che ha obbligato Giuntoli a rimettersi a lavoro a poco meno di 50 giorni dalla sessione invernale diovvero gli infortuni. Una situazione spiacevole che ha coinvolto due elementi della difesa come Bremer e Cabal, entrambi infortunati al crociato. Il difensore brasiliano ha praticamente finito la sua stagione in occasione della sfida contro il Lipsia in Champions League mentre l’ex Verona si è infortunato durante la sosta per le Nazionali con la Colombia, dinamiche veramente sfortunate che hanno complicato la stagione bianconera .Sacrificare Nicolòper finanziare il mercato: è questa l’ultima idea, per certi versi sorprendente, che starebbe prendendo corpo allaha firmato un rinnovo di contratto poco meno di un anno fa e il club ha puntato su di lui anche quando è stato squalificato per il caso scommesse, ma le prestazioni in campo non stanno ripagando gli sforzi della dirigenza: se a questo si aggiunge come alcuni degli obiettivi di mercato potrebbero sfumare perchè né le squadre di appartenenza né i giocatori stessi vorrebbero muoversi in prestito, ben si comprende come lapotrebbe aver presto bisogno di nuova liquidità da reperire tramite le cessioni.