ATP Finals, trionfo dell'Italia bipartisan che non litiga (per ora)

Sarebbe stato giusto scattare una fotografia sul campo di Torino ancora caldo per l'emozionea vittoria di Sinner. Non per l'impresa sportiva, ma per la testimonianza che anche l'riesce a dare il meglio di se stessa come immagine a patto di non dividersi. E' successo e la conferma che le ATPresteranno da noi fino al 2030 altro non è stata che la certificazione'ottimo lavoro svolto. Entusiasmo popolare, sold out a ripetizione, indotto sul territorio e spinta propulsiva per uno sport che sta sfondando tutti i record, trascinato dalle vittorie di Jannik Sinner.Tutto vero e tutto giusto. Ma il vero miracolotorinesi è stato un altro, che va oltre gli enormi progressi compiuti dal 2020 quando l'ATP decise di spostarsi al di sottoe Alpi lasciando Londra, non senza qualche incognita.