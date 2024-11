Lookdavip.tgcom24.it - Angelina Jolie, il vestito è vintage ma l’accompagnatore è giovanissimo

Serata di gala a Los Angeles, dove il 17 novembre sono andati in scena i Governors Awards 2024. Alla cerimonia annuale, ospitata dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, si conferiscono gli Oscar onorari, assegnati a persone che hanno dato un importante contributo nel cinema. Sul red carpet c’era anchecon un accompagnatore speciale: tra tante star, i flash sono tutti per loro.Con KnoxMamma e figlio sul red carpetsi è presentata sul red carpet a braccetto del figlio Knox. Nato nel 2008 con la gemella Vivienne, è l’ultimogenito dell’attrice insieme a Brad Pitt. Quella dei due attori e dei sei figli (tre adottati e tre naturali) sembrava essere una famiglia da sogno e invece, nel 2016, è arrivata la burrascosa separazione, seguita negli anni dalla rinuncia dei ragazzi al cognome paterno.