Anteprima24.it - VIDEO/ Orrore a Sicignano degli Alburni, bufalini ammazzati e abbandonati

Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa)- Sembra la scena di un film horror quella della quale da giorni è oggetto l’area naturalistica-boschiva di località San Licandro di, situata tra i comuni di Palomonte e, teatro di continui sversamenti illeciti di rifiuti speciali ed in particolare di carcasse animali diuccisi e gettati in sacchi di plastica.A scoprirlo, a seguito della segnalazione del proprietario terriero, è stata l’amministrazione del Comune diche ieri, ha attivato gli agenti della Polizia Municipale e il servizio veterinario dell’Asl di Salerno, per la rimozione, che avverrà nelle prossime ore, delle carcasse deigettati nelle sterpaglie.Area naturalistica di pregio che conta diversi allevamenti di bufale nel raggio di pochi chilometri di distanza e che da giorni è oggetto di uno tra i più macabri sversamenti illeciti di rifiuti inquinanti tra cui numerose carcasse digettati in sacchi di plastica, suscitando rabbia e sdegno da Palazzo di città.