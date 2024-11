Gaeta.it - Un giovane ricattato da un venditore di smartphone: foto pubblicate su siti d’incontri

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un singolare caso di tentata estorsione ha catturato l’attenzione della cronaca nei giorni scorsi. Al centro della vicenda un ragazzo di 25 anni, accusato insieme a un complice di aver messo in atto un piano di ricatto ai danni di un potenziale acquirente di uno. L’episodio, che ha avuto luogo durante il lockdown, evidenzia non solo l’aggressività di alcuni venditori online, ma anche i mezzi estremi che alcuni possono usare per ottenere denaro. Si tratta di una storia che solleva interrogativi sulla sicurezza e l’integrità nel mercato del second hand.Una trattativa che si trasforma in ricattoIl tutto ha inizio quando la vittima, unche stava cercando un telefono cellulare su un noto sito di annunci, decide di contattare unper avere maggiori informazioni su un dispovo.