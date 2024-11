Ilveggente.it - Sinner si sbagliava: il peggio deve ancora venire

, non èfinita: la minaccia incombe all’orizzonte.È del tutto lecito domandarsi come sarebbe stata l’edizione 2024 delle Finals se, tra gli otto Maestri in gara, ci fosse stato anche colui il quale quel torneo l’ha vinto non una, ma ben sette volte. Perché se c’è una cosa di cui siamo assolutamente certi è che con Novak Djokovic in campo, si sarebbero stabiliti degli equilibri completamente diversi.si: il(LaPresse) – Ilveggente.itIl campione serbo, però, si è ritirato, ragion per cui il pubblico ha dovuto fare a meno della presenza dell’ex numero 1 del mondo. Il fatto che Nole abbia preferito saltare l’appuntamento di Torino, però, è da imputarsi ad una nobile ragione. Non è che non avesse voglia di giocare, anzi. Molto semplicemente, essendo lui ampiamente soddisfatto dell’oro vinto alle Olimpiadi di Parigi, ha saggiamente deciso di concentrarsi sulla stagione che verrà e di lasciar perdere, invece, quella ormai archiviata.