.com - Serie D / L’Ancona beffa l’Atletico Ascoli e torna alla vittoria: 1-2

Leggi su .com

La rete di Belcastro al 37’st decisiva per decidere le sorti del derby: unavitale per Boccardi e compagni. Match adrenalinico dovesubisce anche il gioco avversario ma spreca le occasioni del ko, complice l’espulsione di NonniANCONA, 17 novembre 2024 –centra l’obiettivo e se ne esce dal Velodromo di Monticelli a punteggio pieno battendo1-2 al termine di un derby al cardiopalma.Complice l’espulsione di Nonni per doppia ammonizione all’inizio della ripresa, gli uomini dì Seccardini affrontano comunque la gara con la giusta inerzia facendo faticare gli ospiti oltre la metà campo con risultato fermo sull’ uno pari fino al guizzo di Belcastro. Subentrato dpanchina, il trequartista classe 91 cerca il gol con ogni mezzo fino a trovarlo al 37’ della ripresa.