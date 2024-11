Ilrestodelcarlino.it - Quanti derby, fari puntati su Correggese-Borgo San Donnino

Poker difra Eccellenza e Promozione, oltre a match d’alta classifica nella domenica del calcio dilettanti (ore 14.30).sul "Borelli" per la super sfidaSan, rispettivamente terza e seconda forza della Serie A dei Dilettanti. I biancorossi arrivano da un filotto di 4 hurrà durante la gestione di mister Ivano Rossi, interrotto dal pari con ko ai rigori di Coppa Italia contro la regina Nibbiano di scena a Castelvetro con le Terre di Castelli, quarta forza del lotto. Incrocio inedito per la matricola Vianese che dovrà guardarsi da un Rolo in palla; ex di turno il trainer Sarnelli ex fantasista rolese, al pari del rossoblù Malivojevic. Pesanti punti salvezza in palio nell’altro match tutto reggiano fra Fabbrico e Sporting Scandiano coi locali che hanno da poco svincolato il forte centrocampista Faye.