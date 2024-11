.com - Promozione / La Jesina vince in casa, 2-0 all’Appignanese: vetta a -1

Leggi su .com

Come domenica scorsa a Pergola ai leoncelli serve il vantaggio numerico (espulso Carboni sullo 0-0) per sbloccare la gara e conquistare i tre punti. Doppietta di CordellaJESI, 17 novembre 2024 – La2-0 al Carotti e, nonostante le difficoltà, si candida anche sul campo ad essere insieme alla Fermignanese una delle pretendenti alla conquista del titolo.Ad un primo tempo statico e con i biancorossi attendisti e non molto concreti, segue un secondo tempo di netta superiorità (anche numerica) dell’undici di Omiccioli.La prima vera occasione del match è proprio per i padroni died arriva già al 2’ minuto di gara: Amedeo Massei è pescato molto bene e con un numero prova a superare il portiere, si genera un contatto e l’11 jesino cade a terra. L’arbitro, tuttavia, non ravvisa gli estremi del penalty.