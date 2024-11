Ilnapolista.it - Osimhen, il tecnico del Galatasaray: «Vuole restare fino a giugno, della clausola non ci importa»

Ildel, Buruk Okan, ha parlato in conferenza stampapermanenza di Victornel club turcoalla finestagione.ra l’attaccante nigeriano di proprietà del Napoli ha segnato 8 gol e fornito 4 assist in 9 partite.Ildel: «non ci»Okan ha dichiarato:«ha intenzione diquialla finestagione. Anche luie fin dall’inizio mi dice la stessa cosa. C’è una, ma non, ha detto che resterà. L’nte è il giocatore, è lui che decide eddice che rimarrà qui. Ha detto la stessa cosa da quando è venuto».E’ intervenuto anche sulla rottura del crociato per Mauro Icardi:«A volte servirebbe far riposare alcuni giocatori.