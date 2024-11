Quotidiano.net - Mutui, continua la discesa dei tassi: "Possibile un nuovo taglio della Bce"

Comprare casa con il mutuo è sempre più conveniente. Isulle nuove operazioni, infatti,no a scendere e lo fanno con un andamento più marcato rispetto alle scelteBce in tema di politica monetaria. Il tasso medio sulle nuove operazioni per l’acquisto di abitazioni è sceso a ottobre al 3,28%, dal 3,31% di settembre e il 4,42% di dicembre 2023. Rispetto a undici mesi fa, rileva l’Abi nel suo rapporto mensile, il costo del denaro per l’acquistocasa è calato di oltre un punto percentuale e il trend sembra destinato are, anticipando ulteriori sforbiciate da parte di Francoforte. Uno scenario che il vice direttore generale vicario dell’Abi, Gianfranco Torriero, osservando i dati sui futures, definisce "e auspicabile. Stiamo registrando un Euribor che fa presumere che anche a dicembre ci possa essere ulteriore