Ilgiorno.it - Moni Ovadia contro Netanyahu: “Un criminale che sta perpetrando un genocidio”

Brescia – "è l'apprododi ciò che è sempre stato il sionismo politico, perlomeno dalla fine degli anni Venti, cioè un regime colonialista, quindi razzista e segregazionista”. Lo ha detto l'attore e regista di origine ebraiche, ospite a Brescia per la commemorazione dell'81esimo anniversario dell'eccidio di Piazza Roberta, quando il 12 e il 13 novembre 1943 quattro antifascisti vennero trucidati dai fascisti e i loro cadaveri esposti ato in piazza Rovetta. Per, oratore ufficiale della commemorazione, “è unfascista, non ci sono altri termini per lui che staun”., discendente di una famiglia ebrea sefardita ma impiantata da anni in ambiente di cultura yiddish e mitteleuropea, è da tempo una voce critica nei confronti di Israele e della sua politica nei territori palestinesi.