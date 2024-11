Oasport.it - Matthew Kipruto vince la Cinque Mulini con una prova di forza. Neka Crippa migliore italiano

Leggi su Oasport.it

ha vinto la, storica Classica delle corse campestri che fa parte del World Cross Country Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante per quanto riguarda questa specialità). Il 19enne keniano, terzo agli ultimi Mondiali tra gli under 20, ha piazzato l’attacco risolutore in uscita dal secondo passaggio al Mulino Meraviglia e ha poi giganteggiato negli ultimi tre giri, completando i dieci chilometri con il tempo di 27:26.Il giovane talento africano ha fornito unadidavvero rimarchevole in occasione della 92ma edizione della kermesse andata in scena sui pratoni di San Vittore Olona (in provincia di Milano), posticipata di dieci mesi rispetto alla consueta programmazione di fine gennaio in modo da diventare una tappa di avvicinamento agli Europei di Cross, in programma domenica 8 dicembre ad Antalya (Turchia).