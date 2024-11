Lanazione.it - Lucca, operaio morto nella cartiera. Salgono a due gli indagati. Ed è stata disposta l’autopsia

, 17 novembre 2024 – Nuovi sviluppi per il caso del tragico incidente di Luca Cavati, l’69enne nato a Pescia e residente a Spianatemartedì mattina nel piazzale della“Modesto Cardella” a San Pietro a Vico in provincia di. Sono ancora in corso tutti gli accertamenti del caso, visto che rimangono vari punti interrogativi sulla dinamica dell’incidente, che si è consumato nel piazzale esterno alla. Da capire se, sia l’che l’uomo alla guida del muletto stessero percorrendo la strada corretta e se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza. Proseguono, inoltre, le indagini anche della Procura, che ha acquisito gli hard disk contenenti le immagini delle telecamere di sicurezza dell’azienda, anche se sembrerebbe che la zona dell’incidente non sarebbe copertasua totalità dalla videosorveglianza interna.