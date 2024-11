Oasport.it - LIVE Sinner-Fritz 6-4, 6-4, ATP Finals 2024 in DIRETTA: GRAZIE MAESTRO! Trionfo storico per il n.1 del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.50per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.19.48 Ma non finisce qui. C’è una Coppa Davis da provare a rivincere.19.47ha vinto 70 partite su 76 nel.19.46 E’ la prima volta checonquista un torneo in Italia. Prossima tappa: Roma.19.45chiude ilcon 3915 punti più di Zverev e 4820 più di Alcaraz. 11830 punti in totale (neanche Federer era arrivato a tanto). E dire che gliene hanno tolti 400 a Indian Wells.19.45 L’Italia, ovviamente, non aveva mai vinto le ATP. C’è emozione.19.45 Al servizio il n.1 è stato fenomenale. 71% di prime messe in campo e 83% dei punti ottenuti, ma anche ottimo 63% con la seconda.19.44ha realizzato 14 ace, contro gli 8 di: lo ha battuto anche sul suo terreno.