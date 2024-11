Movieplayer.it - Intervista col vampiro compie 30 anni: dietro le quinte del leggendario vampire movie

Il cult di Neil Jordan usciva nel novembre del 1994 negli Stati Uniti: il film fu un successo, ma la sua storia produttiva fu decisamente travagliata. Prima "dell'avvento di Christopher Nolan" i registi emergenti non erano soliti traslocare dalla loro tipologia di film, magari indipendente, alla regia d'importanti blockbuster cinefumettistici in maniera repentina come accade oggi. Filmmaker che passano dall'avere a che fare con budget risicatissimi, a quelli giganteschi delle imponenti produzioni popolate di star ed effetti speciali. Tuttavia poteva comunque capitare di finire a lavorare con una delle star più affermate degliNovanta e una di quelle maggiormente in ascesa all'adattamento del primo libro di una popolarissima saga di vampiri. I nomi a cui facciamo riferimento sono naturalmente quelli del regista Neil Jordan, di .