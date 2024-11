Sport.quotidiano.net - Imbarazzo a Pineto: Grifo indecoroso. Partenza choc, tre gol in mezzora

. Una squadra impresentabile per atteggiamento e prestazione si fa travolgere dai padroni di casa, animati invece da agonismo, voglia e coraggio. Tutto quello che è mancato al Perugia che nel primo tempo tocca il punto più basso degli ultimi anni, con tre gol subiti in. Finisce 3-1 per ilche ha dimostrato, a differenza del, di voler uscire dal limbo e da una classifica pericolosa e di voler recitare un ruolo in questo campionato. Giocatori in confusione, in balia degli eventi, la maggior parte irriconoscibile: una situazione che non può essere riconducibile solo alle assenze o alle scelte dell’allenatore (anche se quelle iniziali sono discutibili). Difficile non pensare anche a un malessere generale diverso. Uno spettacoloper i 178 tifosi perugini che hanno fatto chilometri.