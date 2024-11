Lanazione.it - Grosseto, aggressione al Pronto soccorso: si scaglia contro i medici e poi picchia due carabinieri

Leggi su Lanazione.it

, 17 novembre 2024 – Ancora un’all’ospedale Misericordia. Una donna di 32 anni, di origine rumena, è stata arrestata nella tarda serata di venerdì aldell’ospedale Misericordia didopo aver aggredito dueche cercavano di calmarla. I militari, una volta arrivati sul posto perché chiamati dal personale sanitario, si sono trovati di fronte la donna che si ètadi loro, ferendone due: ne avranno per 15 e 20 giorni. La donna era finita in ospedale dopo una serata un po’ movimentata nel centro storico. Quando è arrivata l’ambulanza del 118, chiamata da alcuni passanti, la donna era in terra, completamente ubriaca, dopo aver trascorso una serata con alcune amiche. Era distesa per strada, quasi svestita, con accanto il figlio di soli due anni.