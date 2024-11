Ilfattoquotidiano.it - Dentista romano scambia un melanoma con una gengivite. Il paziente muore e il dottore rinviato a giudizio

Un cancro confuso con unaha portato alla morte un uomo di 44 anni, il papà di due bambini di un anno e mezzo e 4 anni. È questo il motivo per cui un, Marco I., è statodal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, Francesco Patrone. Ilavrebbe diagnosticato a Thomas Nuovo, ilmorto nel 2020 dopo una lunga agonia, una, quando in realtà aveva un.La storia di Thomas Nuovo inizia il 4 aprile del 2018 quando si è recato nello studio del, lamentando un dolore dovuto ad un rigonfiamento della gengiva. Il, dopo il controllo, ha riscontrato un’infiammazione dovuta ad una non corretta igiene orale. Come cura ha consigliato una pulizia dentale, che ilha eseguito poi due volte (una il 26 aprile e l’altra il 18 giugno).