Movieplayer.it - Dal cinema indie al Il gladiatore II: Paul Mescal e un nuovo modo di (non) essere divi

Leggi su Movieplayer.it

Un esordio travolgente con Normal People, seguito da una carriera inarrestabile fatta di scelte tutt'altro che scontate. E un futuro che promette scintille, tra Chloé Zhao e Merrily We Roll Along di Richard Linklater. Da quali elementi si evince la fama di un attore o di un cantante? Da quanti dischi vende? Da quanti premi riceve per le sue interpretazioni? Indubbiamente. Ma c'è anche un'altra via, più goliardica. I contest dei sosia. Nei giorni scorsi, in parti diverse del mondo, presunti "gemelli" di Timothée Chalamet - che si è addirittura presentato a sorpresa a New York -, Harry Styles esi sono radunati per decretare chi fosse il più simile alle tre star. A Dublino, dove la posta in gioco erano 20 sterline, in molti hanno scelto un outfit preciso: maglione grigio .