Calciomercato.it - Choc in campo, lattina in campo: il ct coperto di sangue. Maxi-squalifica in arrivo

Bruttissimo episodio in cui dagli spalti piovono oggetti verso l’allenatore avversario, colpito alla testa: indagine formale in corso, pronta laIl calcio torna a offrire deplorevoli scene di violenza. È successo, di nuovo, in Sudamerica durante la sfida tra Honduras e Messico, andata dei quarti di finale di Concacaf Nations League allo stadio Francisco Morazan di San Pedro Sula. Il match si era appena concluso per 2-0 in favore dei padroni di casa e sugli spalti si è scatenato il caos, riversato però in. Stavolta non c’entrano i calciatori né gli allenatori, che anzi in questo caso sono stati vittime.Aguirre e Ancelotti (LaPresse) – calciomercato.itIn particolare Javier Aguirre, il ct del Messico, che al fischio finale del match è andato a stringere la mano al tecnico avversario mentre dai tifosi in tribuna era cominciato a piovere di tutto.