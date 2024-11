Inter-news.it - Carlos Augusto, sorride l’Inter: pronto il ritorno in campo! – CdS

Dopo l’infortunio durante la trasferta di UEFA Champions League vinta dalcontro lo Young Boys,si prepara a tornare a lavorare in gruppo e a rientrare ina disposizione di Simone Inzaghi. Ecco, secondo il Corriere dello Sport, le tempistiche per il suoRECUPERO IN VISTA –è uno dei giocatori che è mancato a Simone Inzaghi nelle ultime uscite per i nerazzurri. Un’assenza pesante la sua, che ha costretto il tecnico a trovare soluzioni alternative per coprire i buchi sulla sinistra. Spostando Yann Bisseck come braccetto e utilizzando Matteo Darmian come vero e proprio jolly per concedere fiato a Federico Dimarco. Ecco perché ildel brasiliano è importantissimo in questo senso, specialmente ora che le rotazioni diventano ancora più necessarie con una serie molto serrata di impegni tra Serie A e le ultime quattro giornate della fase campionato di UEFA Champions League.