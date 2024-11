Universalmovies.it - Box Office USA | Rosso Uno vince il weekend con 34 milioni

Leggi su Universalmovies.it

La battaglia al BoxUSA per le festività natalizie si è aperta ufficialmente in questograzie aUno, action movie targato Amazon.Sospinto da un budget mostruoso da 250di dollari circa,Uno (in originale Red One) ha vinto il botteghino nordamericano con un incasso stimato di 34,1di dollari, al di sopra delle stime “estremamente basse” degli analisti (30/35). Il film prodotto da Amazon e distribuito da Warner Bros ha raccolto, inoltre, 14,7di dollari dai 75 mercati internazionali nel suo secondodi programmazione, per un totale worldwide di 84,1.Visto così, il blockbuster natalizio con Dwayne Johnson e Chris Evans non può che essere considerato un flop pazzesco, ma ci sono delle attenuanti. Nei piani originali di Amazon MGM Studios, infatti, il film avrebbe dovuto esordire direttamente su Prime Video, ma la strategia sarebbe poi stata cambiata per permettere aUno di ampliare la platea di pubblico, e creare maggior enfasi intorno ad un progetto con il potenziale per divenire un vero e proprio classico di Natale anche negli anni a venire.