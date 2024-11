Iltempo.it - Aiop, la Sanità del futuro: sempre più dalla parte del cittadino

In occasione del Convegno tenutosi a Roma a Palazzo Valentini, dal titolo “Nuovi Scenari in: tra criticità e Innovazione”, Maurizio Pigozzi, Presidente diLazio, ha fortemente sposato la tesi portata avanti dal Presidente dell'Ordine dei Medici di Roma. Ladelpiùdel. La tavola rotonda diLazio al vicariato di Roma. Dott. Antonio Magi perché si riveda l'attuale incompatibilità della professione medica tra pubblico e privato accreditato al SSN. È necessario, continua Pigozzi, che la professione del medico sia ritenuta fondamentale sia nel rapporto con il privato sia con quello in strutture convenzionate, questo cambio di passo permetterebbe anche di evitare che i medici decidano, come sta succedendo di portare la professione fuori dal nostro Paese.