Biccy.it - Usher, gravi accuse sul caso di Bieber e Diddy: “Erano fidanzati. Sapeva”

Da quando lo scorso settembreè stato arrestato, continuano a venire fuori dettagli inquietanti che lo riguardano. In questi due mesi hanno parlato presunte vittime, avvocati, giornalisti, ex amici di Sean Combs e anche degli artisti. L’ultimo a fare delle rivelazioni scioccanti è stato Marion Suge Knight, rapper ed ex discografico, che attualmente si trova in carcere, dopo essere stato arrestato e condannato a 28 anni con l’accusa di 0micidi0 colposo (ha provato ad uccidere il regista Cle Sloan e ha tolto la vita a Terry Carter fondatore della Heavyweight Records). Suge Knight in una lunga intervista ha accusatoe “altri soci” di aver abusato di Justine adesso ha fatto anche un altro nome, quello di, lemosse da Marion Suge Knight.L’ex dirigente discografico ha dichiarato che il cantante di Yeah e My Boo eavrebbero avuto una relazione e cheera al corrente di quello che stava subendo Justin: “La parte peggiore è che tuttino cosa è stato fatto ae lo hanno fatto anche a Justin